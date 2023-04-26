Происшествия

Пропавшего 15-летнего россиянина разыскивают в Псковской области

15-летний Николай Колодкин (2007 года рождения) пропал в городе Миасс Челябинской области. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», подросток может находиться в Псковской области.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Местонахождение Николая Колодкина неизвестно с 21 апреля. Приметы: рост 160 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, серо-голубые глаза. Во что был одет подросток, неизвестно.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Николая Колодкина, просят позвонить по телефону: 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный), или инфоргу поиска Татьяне (Ласточка): 89525196010.