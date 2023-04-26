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Карантин по бешенству ввели в Опочецком районе

Карантин по бешенству ввели в Опочецком районе. Около деревни Мялово Опочецкого района обнаружили мёртвое дикое животное – бобр. Местный житель решил выяснить, не было ли оно заражено, и направил пробы в лабораторию. Специалисты госветслужбы подтвердили диагноз «бешенство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: freepik.com

Карантин по бешенству установили на территории эпизоотического очага – северо-восточнее деревни Мялово, где было обнаружено животное, а также на прилегающей территории. Соответствующий указ подписал губернатор Михаил Ведерников.

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В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага, профилактике распространения и возникновения бешенства.