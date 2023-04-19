Общество

Антиген бешенства в патологическом материале бобра выявили в псковской ветлаборатории

Антиген бешенства в патологическом материале, отобранном от бобра, выявили специалисты отдела ветеринарной иммунодиагностики Псковской областной ветлаборатории 25 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: freepik.com

В ветлаборатории отметили, что все диагностические исследования проводились в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

«Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, заражение животных и людей происходит при укусе, ослюнении, оцарапывании больным животным. Средства для лечения бешенства не разработаны. Спасает только вакцинация. Что делать при укусе, ослюнении или оцарапывании? Как можно раньше необходимо промыть рану концентрированным мыльным раствором и незамедлительно обратиться в ближайшее медицинское учреждение (травматологическое отделение, кабинет хирурга) для консультации врача и определения показаний к проведению антирабической вакцинации», - рассказали специалисты.

Владельцам собак и кошек для профилактики болезни необходимо ежегодно вакцинировать своих питомцев, добавили в ветлаборатории.