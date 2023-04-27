Происшествия

Житель Пскова отправится в колонию за продажу наркотиков

Жителя города Пскова привлекли к уголовной ответственности за незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере (пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

31 августа мужчине позвонил покупатель, который изъявил желание приобрести наркотик. Они встретились на территории Пскова. Продавец получил от клиента 4 000 рублей в качестве оплаты за наркотическое средство массой 0,39 грамма, что относится к категории крупного размера.

Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.