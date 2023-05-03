Происшествия

Уборщицу Клинского хлебокомбината убил тестомесильный аппарат

Уборщицу Клинского хлебокомбината убил тестомесильный аппарат.

Тело сотрудницы предприятия обнаружили коллеги, которые работали в ночную смену, сообщает Telegram-канал «112».

В обязанности погибшей входила мойка оборудования цеха, в том числе и аппарата под названием «промышленная тестомесильная машина с непрерывным циклом». Видимо, женщина наклонилась, чтобы отмыть металлическое корыто, но оступилась и упала под лопастной винт.

Пропажу женщины заметили только через 2 часа.

Полиция начала проверку, пока основная версия – несчастный случай.