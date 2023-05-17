Происшествия

Безработный житель Пыталово может сесть в тюрьму за кражу продуктов

Полицейские задержали жителя Пыталово, который 16 мая вынес из чужой дачи деньги и продукты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в Пыталово в ночь на 16 мая из дачного дома местной жительницы неизвестный похитил деньги и продукты. Обнаружив пропажу, потерпевшая сразу же обратилась за помощью в полицию. Сотрудники отделения МВД России по Пыталовскому району провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и установили личность подозреваемого. Им оказался безработный ранее судимый житель Пыталово, мужчина 1969 года рождения. Он дал признательные показания.

По версии следствия, мужчина пытался сначала взломать входную дверь, а затем проник в помещение, открыв накидной крючок оконного проема. Злоумышленник похитил из жилища четыре тысячи рублей и продукты, после чего скрылся.

В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. В ходе обыска часть похищенного обнаружили и изъяли. Ведется следствие.