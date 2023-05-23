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Односельчанин обокрал порховскую пенсионерку, находившуюся на огороде

Односельчанин обокрал порховскую пенсионерку, находившуюся на огороде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Осетище Порховского района днем 16 мая из частного дома у сельчанки 1936 года рождения похитили более 27 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОМВД России по Порховскому району, задержан подозреваемый в краже. Им оказался 41-летний безработный житель города Порхова, ранее семь раз судимый за кражи и грабежи. Он дал признательные показания.

Подозреваемый знаком с потерпевшей и ранее помогал ей по хозяйству. Он хорошо знал, когда она получает пенсию и где ее хранит. Воспользовавшись тем, что хозяйка находилась на огороде, злоумышленник зашел в ее дом, достал сумку с деньгами и похитил их. Позднее на эти средства он в качестве подарка купил одежду для своей знакомой.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Ведется следствие.