Происшествия

Четыре взрывоопасных предмета времён войны нашли в Псковской области

Взрывоопасные предметы времён Великой Отечественной войны нашли в Псковской области вчера, 31 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Группа разминирования поисково-спасательного отряда в Невельском районе вблизи в деревне Сороки, вблизи дома №15, идентифицирована минометную мину калибра 82 мм, такой же взрывоопасный предмет нашли и вблизи деревни Лехово.

А в Новосокольническом районе, вблизи деревни Волково идентифицировали артиллерийский снаряд калибра 80 мм, ещё один артснаряд нашли в Великих Луках на улице Малышева, вблизи дома №9, его калибр – 88 мм.