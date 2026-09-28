Производственное здание горело в псковской деревне Стремутка

Одноэтажное производственное здание горело в деревне Стремутка Псковского муниципального округа 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

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В ведомство о возгорании сообщили в 04:59. Подсобные помещения выгорели изнутри по всей площади, потолочные перекрытия помещений повреждены огнем. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали девять специалистов МЧС России и три единицы техники. Огнеборцами спасено производственное здание и 3 50-литровых газовых баллона.