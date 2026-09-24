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Два пожара произошло за сутки в Псковской области из-за неосторожности с огнем

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Два возгорания произошли на территории региона из-за неосторожности с огнем за минувшие сутки, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

В 13:57 в деревне Жадрицы Новоржевского муниципального округа в неэксплуатируемом строении огонь повредил кровлю и стены. Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники.

Затем, в 00:36 в Великих Луках в Вокзальном переулке на открытой мусорной площадке сгорел пластиковый мусорный контейнер. Возгорание ликвидировали три специалиста МЧС России и одна единица техники.

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