При пожаре в многоквартирном доме в Пушкиногорском округе погиб мужчина

Мужчина 1965 года рождения погиб при пожаре в деревне Блажи Пушкиногорского округа 24 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС РФ по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС РФ по Псковской области

О пожаре стало известно в 09:22. В двухкомнатной квартире многоквартирного жилого дома в комнате огонь повредил стену, пол и кровать. Обнаружен погибшим мужчина 1965 года рождения.

Предположительная причина – неосторожность при курении.

Возгорание ликвидировали семь специалистов МЧС России и две единицы техники. Спасена квартира.