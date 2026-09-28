Ревнивая жительница Плюсского округа ответит в суде за удар топором по голове возлюбленного

В Плюсском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в причинении здоровью сожителя легкого вреда (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 31 мая женщина поссорилась с сожителем на почве ревности. В ходе конфликта она ударила мужчину лезвием топора по голове. Пострадавший выбежал на улицу, где прохожие оказали ему первую помощь. В результате он получил телесные повреждения, расцениваемые как легкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд.