 
Происшествия

Ревнивая жительница Плюсского округа ответит в суде за удар топором по голове возлюбленного

0

В Плюсском округе завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летней женщины, обвиняемой в причинении здоровью сожителя легкого вреда (пункт «в» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области. 

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 31 мая женщина поссорилась с сожителем на почве ревности. В ходе конфликта она ударила мужчину лезвием топора по голове. Пострадавший выбежал на улицу, где прохожие оказали ему первую помощь. В результате он получил телесные повреждения, расцениваемые как легкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направили в суд. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026