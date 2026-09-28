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Жилой дом горел в Новосокольниках

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Жилой дом горел на улице Первомайской в Новосокольниках 26 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области. 

Фото здесь и далее: ГУ МЧС России по Псковской области

В ведомство о пожаре сообщили в 12:00. Огнем повреждены веранда, кровля и стропила. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Возгорание ликвидировали четыре специалиста МЧС России и две единицы техники. Спасены три жилых дома и три хозяйственные постройки.

Минутами ранее, в 11:50 произошло возгорание мусорного контейнера на улице Коммунальной в Опочке. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Чуть позднее в деревне Селище Псковского муниципального округа сгорела хозяйственная постройка. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В 20:34 в деревне Загривье Пыталовского округа сгорела баня. Причиной, предположительно, стал недостаток изготовления дымовой трубы. Возгорание ликвидировали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Огнеборцами спасены три хозяйственные постройки.

В 21:51 в деревне Замошье Струго-Краснеского округа сгорела баня. Предположительной причиной стал недостаток изготовления дымовой трубы.

Возгорание ликвидировали шесть специалистов областной пожарной охраны и две единицы техники. Спасены три хозпостройки и жилой дом.

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