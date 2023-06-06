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Происшествия

Работник пивоварни утонул в чане с алкоголем

06.06.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Наемный рабочий погиб в чане с пивом, когда решил тайком от хозяина частной пивоварни попить пива в Раменском городском округе в Подмосковье. Предварительно, мужчина задохнулся, отравившись парами производства.

Трагедия произошла 3 июня около 14:00, сообщает RuNews24.

Хозяин частной пивоварни попросил своего 47-летнего знакомого из Узбекистана произвести работы по облагораживанию территории. Поставив задачи, коммерсант уехал по делам, а когда вернулся, то не заметил, что на территории предприятия что-то изменилось, – наемный рабочий тоже отсутствовал. Не придав особого значения его пропаже, хозяин занялся своими делами, но через какое-то время один из сотрудников сообщил ему, что люк одного из огромных чанов на 2 тысячи литров, где бродит и хранится пиво, открыт. Также открытым оказался и кран, через который сливают дрожжи, весь пол был ими залит.

Когда пивовары заглянули в чан, обнаружили, что на дне огромной емкости лежало тело пропавшего рабочего. Приехавшие медики лишь констатировали смерть мужчины – помочь ему уже было нельзя, уточняет «МК».

По предварительным данным, мужчина задохнулся, отравившись углекислым газом. Свою версию случившегося озвучил полицейским и хозяин пивоварни. Видимо, рабочий в его отсутствие решил выпить пива. Когда погибший открыл сливной кран, из него полились дрожжи. Тогда мужчина решил зачерпнуть напитка через верхний люк и свалился внутрь, задохнувшись от паров.

Источник: Псковская Лента Новостей
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