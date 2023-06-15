Происшествия

Мужчину ограбили на Октябрьском проспекте в Великих Луках

Полицейские задержали подозреваемого в грабеже мужчину в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 13 июня у дома на Октябрьском проспекте неизвестный мужчина открыто похитил у проходившего горожанина спортивную сумку с одеждой и спортивными принадлежностями, после чего скрылся.

Получив сообщение о произошедшем, полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате сотрудники отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по городу Великие Луки в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный великолучанин 1987 года рождения. Похищенное изъяли.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Проводится расследование.