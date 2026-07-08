44 человека погибли при пожарах в Псковской области за минувшие полгода

За шесть месяцев 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 2 616 пожаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.
Причинами пожаров явились:
- неосторожное обращение с огнем – 2 170 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 123 случая;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 243 случая;
- на транспорте – 25 случаев;
- поджог – 36 случаев;
- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай;
- оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай;
- оставление источника открытого горения, тления (кроме сигарет) без присмотра – 3 случая;
- самовозгорание веществ и материалов – 2 случая;
- шалость детей с огнем – 1 случай;
- прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп – 8 случаев.
В городах и райцентрах области произошло 678 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 176 тыс. рублей. Погибли 14 человек, из них 1 в нетрезвом виде.
В сельской местности за текущий период зарегистрировали 1 938 пожаров, материальный ущерб от которых составил 22 млн. 108 тыс. рублей. При пожарах погибли 30 человек, из них 5 в нетрезвом виде.
За 6 месяцев 2026 года в жилом секторе зарегистрировали 449 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 5 млн. 522 тыс. рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 44 человека.
Основные причины пожаров в жилом секторе:
- неосторожное обращение с огнем – 81 случай;
- нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 121 случай;
- нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 210 случаев;
- поджог – 26 случаев; на транспорте – 2 случая;
- нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая;
- нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай;
- оставление источника открытого горения, тления (кроме сигарет) без присмотра – 3 случая;
- оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай;
- шалость детей с огнем – 1 случай.
За 6 месяцев 2026 года на территории Псковской области пожары уничтожили: 302 строения; 2 549 698 кв. м площадей; 17 ед. автотранспорта.
При пожарах спасли 337 человек и материальных ценностей на сумму 113 млн. 263 тыс.; 161 строение; 22 ед. автотранспорта.
Из числа погибших людей 17 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 20 человек; рабочие – 3 человека; инвалиды – 3, ребенок – 1.