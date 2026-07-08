44 человека погибли при пожарах в Псковской области за минувшие полгода

За шесть месяцев 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 2 616 пожаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

Причинами пожаров явились:

неосторожное обращение с огнем – 2 170 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 123 случая;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 243 случая;

на транспорте – 25 случаев;

поджог – 36 случаев;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай;

оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай;

оставление источника открытого горения, тления (кроме сигарет) без присмотра – 3 случая;

самовозгорание веществ и материалов – 2 случая;

шалость детей с огнем – 1 случай;

прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп – 8 случаев.

В городах и райцентрах области произошло 678 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 176 тыс. рублей. Погибли 14 человек, из них 1 в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировали 1 938 пожаров, материальный ущерб от которых составил 22 млн. 108 тыс. рублей. При пожарах погибли 30 человек, из них 5 в нетрезвом виде.

За 6 месяцев 2026 года в жилом секторе зарегистрировали 449 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 5 млн. 522 тыс. рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 44 человека.

Основные причины пожаров в жилом секторе:

неосторожное обращение с огнем – 81 случай;

нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 121 случай;

нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 210 случаев;

поджог – 26 случаев; на транспорте – 2 случая;

нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая;

нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай;

оставление источника открытого горения, тления (кроме сигарет) без присмотра – 3 случая;

оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай;

шалость детей с огнем – 1 случай.

За 6 месяцев 2026 года на территории Псковской области пожары уничтожили: 302 строения; 2 549 698 кв. м площадей; 17 ед. автотранспорта.

При пожарах спасли 337 человек и материальных ценностей на сумму 113 млн. 263 тыс.; 161 строение; 22 ед. автотранспорта.

Из числа погибших людей 17 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 20 человек; рабочие – 3 человека; инвалиды – 3, ребенок – 1.