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44 человека погибли при пожарах в Псковской области за минувшие полгода

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За шесть месяцев 2026 года на территории Псковской области зарегистрировано 2 616 пожаров, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону. 

Причинами пожаров явились:

  • неосторожное обращение с огнем – 2 170 случаев;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 123 случая;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 243 случая;
  • на транспорте – 25 случаев;
  • поджог – 36 случаев;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая;
  • нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай;
  • оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай;
  • оставление источника открытого горения, тления (кроме сигарет) без присмотра – 3 случая;
  • самовозгорание веществ и материалов – 2 случая;
  • шалость детей с огнем – 1 случай;
  • прочие причины, не относящиеся ни к одной из групп – 8 случаев.

В городах и райцентрах области произошло 678 пожаров, прямой материальный ущерб от которых составил 176 тыс. рублей. Погибли 14 человек, из них 1 в нетрезвом виде.

В сельской местности за текущий период зарегистрировали 1 938 пожаров, материальный ущерб от которых составил 22 млн. 108 тыс. рублей. При пожарах погибли 30 человек, из них 5 в нетрезвом виде.

За 6 месяцев 2026 года в жилом секторе зарегистрировали 449 пожаров с прямым материальным ущербом в размере 5 млн. 522 тыс. рублей. При пожарах в жилом секторе погибли 44 человека. 

Основные причины пожаров в жилом секторе:

  • неосторожное обращение с огнем – 81 случай;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 121 случай;
  • нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 210 случаев;
  • поджог – 26 случаев; на транспорте – 2 случая;
  • нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования – 3 случая;
  • нарушение правил пожарной безопасности при проведении электро- и газосварочных работ – 1 случай;
  • оставление источника открытого горения, тления (кроме сигарет) без присмотра – 3 случая;
  • оставление негорючего предмета, изделия с повышенной температурой без присмотра – 1 случай;
  • шалость детей с огнем – 1 случай.

За 6 месяцев 2026 года на территории Псковской области пожары уничтожили: 302 строения; 2 549 698 кв. м площадей; 17 ед. автотранспорта.

При пожарах спасли 337 человек и материальных ценностей на сумму 113 млн. 263 тыс.; 161 строение; 22 ед. автотранспорта.

Из числа погибших людей 17 человек пенсионного возраста; лица без определенного рода деятельности – 20 человек; рабочие – 3 человека; инвалиды – 3, ребенок – 1.

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