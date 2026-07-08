 
Происшествия

В Великих Луках мужчина получил срок за попытку зарезать сына

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Мужчина осужден за удар ножом по своему сыну в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

Установлено, что подсудимый 6 сентября 2025 года, находясь в доме по месту своего жительства, в ходе произошедшего конфликта нанес сыну 1995 года рождения удар ножом, причинив тяжкий вред здоровью, опасный для жизни.

В судебном заседании подсудимый признал свою вину в совершении преступления.

Суд, с учетом совокупности смягчающих и отсутствия отягчающих наказание обстоятельств, путем частичного сложения с наказанием по ранее вынесенному приговору, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом.

Мужчина взят под стражу в зале суда.

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