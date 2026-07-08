Пенсионерка и мужчина погибли при пожаре в псковской деревне Голубово

Возгорание в жилом доме на три семьи произошло в деревне Голубово Псковского муниципального округа 7 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 23:10. Выгорели три двухкомнатные квартиры, огонь уничтожил кровлю по всей площади. В одной из квартир обнаружены погибшими женщина 1938 года рождения и мужчина 1969 года рождения.

Предположительной причиной стала неосторожность при курении погибшего.

На месте работали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.