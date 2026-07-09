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Обвиняемому в избиении сожительницы до смерти в Великих Луках продлили арест

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Суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве женщины в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Суд продлил срок содержания под стражей подсудимого на период рассмотрения дела по 23 сентября. 

Фото: Великолукский городской суд

В Великолукском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

Орган предварительного следствия предъявил мужчине обвинение в убийстве сожительницы. По версии следствия, в ночь на 4 апреля  подсудимый, находясь по месту жительства, из ревности избил и душил жертву. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, от полученных травм женщина скончалась.

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