Обвиняемому в избиении сожительницы до смерти в Великих Луках продлили арест

Суд приступил к рассмотрению уголовного дела об убийстве женщины в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. Суд продлил срок содержания под стражей подсудимого на период рассмотрения дела по 23 сентября.

Фото: Великолукский городской суд

В Великолукском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

Орган предварительного следствия предъявил мужчине обвинение в убийстве сожительницы. По версии следствия, в ночь на 4 апреля подсудимый, находясь по месту жительства, из ревности избил и душил жертву. В результате потерпевшей были причинены телесные повреждения различной степени тяжести, от полученных травм женщина скончалась.