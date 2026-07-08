Четырех человек эвакуировали при пожаре на улице Максима Горького в Пскове

Возгорание в трехкомнатной квартире произошло в многоэтажном доме на углу Рижского проспекта и улицы Максима Горького 7 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 18:12. Выгорело помещение кухни. Предположительная причина – аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Возгорание ликвидировали 12 специалистов МЧС России и четыре единицы техники. Огнеборцы спасли квартиру и эвакуировали четыре человека.