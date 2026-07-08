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Мужчина пытался убить свою бывшую жену в Пыталовском округе

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В Пыталовском округе завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в покушении на убийство бывшей жены, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, днем 17 мая мужчина пришел домой к бывшей супруге, где между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе возникшей ссоры обвиняемый с целью убийства женщины нанес последней удары ножом в область грудной клетки. Благодаря вмешательству сотрудника полиции, прибывшего по поступившему заявлению, злоумышленник был остановлен и не смог довести преступление до конца.

Изучением личности обвиняемого установлено, что последний неоднократно судим за различные преступления против собственности, на момент задержания находился под установленным судом административным надзором, по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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