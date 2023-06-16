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Работницу микрофинансовой организации осудили за присвоение почти 300 тысяч рублей в Дновском районе

Работницу микрофинансовой организации в Дновском районе осудили за присвоение денег. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что подсудимая 1992 года рождения, осуществляя трудовую деятельность в микрофинансовой организации в должности специалиста по микрофинансовым операциям, похитила денежные средства на общую сумму более 277 тысяч рублей.

В ее действиях усмотрели признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение в крупном размере). Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Также суд обязал женщину вернуть организации похищенные денежные средства.