Происшествия

Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в Опочецком районе

Водитель квадроцикла погиб в результате ДТП в Опочецком районе 17 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, 17 июня около 19.30 на лесной дороге у деревни Горбово Опочецкого района водитель квадроцикла Stels, мужчина 1988 года рождения не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель скончался на месте. На месте происшествия работали сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.