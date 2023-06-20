Происшествия

Жителя Бежаниц осудили за избиение знакомого

Бежаницкий районный суд Псковской области признал местного жителя виновным в совершении побоев, мужчина ударил знакомого в лицо кулаком. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе судебного заседания установили, что мужчина, который ранее подвергался административному наказанию за нанесение побоев, из-за личной неприязни нанес своему знакомому удар кулаком в лицо.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил наказание в виде 150 часов обязательных работ.