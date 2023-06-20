Происшествия

Жительницу Локнянского района оштрафовали за продажу опасного самогона

58-летнюю жительницу Локнянского района привлекли к уголовной ответственности за хранение и продажу спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В январе женщина у себя дома путем смешивания воды, сахара и дрожжей в необходимых пропорциях при помощи самогонного аппарата кустарным способом изготовила спиртосодержащую жидкость (самогон). Осознавая непригодность его использования в пищевых целях, женщина незаконно продала самогон мужчине.

Согласно проведенным экспертизам, самогон не отвечал предъявленным к пищевым продуктам требованиям безопасности и представлял опасность для здоровья и жизни потребителей при его употреблении.

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, смягчающих наказание обстоятельств, суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.