Мужчина в камуфлированной куртке пропал в великолукской деревне Торчилово

31-летний Антон Моисеев пропал в великолукской деревне Торчилово. Поиски проходят также и на территории города Великие Луки. С 29 октября его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».



Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения мужчина был одет в камуфлированную куртку цвета хаки, темные штаны, черные кроссовки и черную шапку.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Антона Моисеева просят сообщить по телефону горячей линии поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 8 (800) 700-54-52 или 112.