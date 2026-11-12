Печь горела в пыталовской деревне Скринжи из-за нарушений правил эксплуатации

Возгорание сажи в дымоходе отопительной печи жилого дома в деревне Скринжи Пыталовского муниципального округа произошло 11 ноября из-за нарушений правил пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Огнеборцы спасли жилой дом. К ликвидации пожара привлекались три специалиста областной пожарной охраны и одна единица техники.

Главное управление МЧС России по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи, а также об установке автономного пожарного извещателя в жиле для раннего обнаружения возгорания.