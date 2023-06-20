Происшествия

Житель Пыталовского района может лишится свободы за неуплату алиментов

До одного года лишения свободы грозит жителю Пыталовского района за неуплату алиментов в нарушение решения суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

19 декабря 2022 года мужчину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов на двоих детей. Ему назначили наказание в виде обязательных работ на срок 60 часов. Но алименты за январь, февраль 2023 года в размере более 23 000 рублей мужчина вновь не выплачивал. В итоге возбудили уголовное дело.

Санкция статьи 157 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура района взяла на контроль.