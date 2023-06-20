Сотрудники псковского «Экопрома» спасли из мусорки трех новорожденных котят

Сотрудники «Экопрома» спасли из мусорки трех новорожденных котят. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).
Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)
Сотрудники компании Андрей Андреев, Виктор Васильев и Сергей Филиппов не смогли остаться равнодушными, когда выполняли работу по вывозу ТКО в Тямше.
«Подойдя к мусорному контейнеру, расположенному на площадке у дома №8 на улице Октябрьской в Тямше, мы услышали, что в контейнере кто-то мяукает. Мы стали вытаскивать мусор из контейнера и на самом дне увидели трех новорожденных котят, даже глазки еще были не открыты», - рассказывают мужчины.
Они уложили котят в коробку, а позже пристроили в деревне одной пожилой женщине.
«Благодаря нашим сотрудникам маленькие существа, оказавшиеся в мусорном контейнере, придавленные отходами, получили новый шанс на счастливую и безопасную жизнь! Сердца наших сотрудников всегда наполнены состраданием и заботой о живых существах, которые оказываются на грани опасности. Благодарим Андрея, Виктора и Сергея за проявленное милосердие!» – добавили в «Экопроме».