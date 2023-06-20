Происшествия

Сотрудники псковского «Экопрома» спасли из мусорки трех новорожденных котят

Сотрудники «Экопрома» спасли из мусорки трех новорожденных котят. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»).

Фото: пресс-служба филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка»)

«"Экопром" регулярно проводит работу с населением по разъяснению, что можно складировать в контейнеры для ТКО, а что категорически запрещено. Но есть вещи, которые понятны любому здравомыслящему человеку и не требуют объяснений. Эти понятия закладываются мамами и папами с детства. Понятия о любви к близким, заботе об окружающих, сочувствии и сострадании. Но все же периодически сотрудникам регионального оператора приходится сталкиваться с фактами бесчеловечности и жестокости, а затем пытаться реанимировать в людях забытые или никогда неизвестные им чувства ответственности и жалости», – рассказали в «Экопроме».

Сотрудники компании Андрей Андреев, Виктор Васильев и Сергей Филиппов не смогли остаться равнодушными, когда выполняли работу по вывозу ТКО в Тямше.

«Подойдя к мусорному контейнеру, расположенному на площадке у дома №8 на улице Октябрьской в Тямше, мы услышали, что в контейнере кто-то мяукает. Мы стали вытаскивать мусор из контейнера и на самом дне увидели трех новорожденных котят, даже глазки еще были не открыты», - рассказывают мужчины.

Они уложили котят в коробку, а позже пристроили в деревне одной пожилой женщине.

«Благодаря нашим сотрудникам маленькие существа, оказавшиеся в мусорном контейнере, придавленные отходами, получили новый шанс на счастливую и безопасную жизнь! Сердца наших сотрудников всегда наполнены состраданием и заботой о живых существах, которые оказываются на грани опасности. Благодарим Андрея, Виктора и Сергея за проявленное милосердие!» – добавили в «Экопроме».