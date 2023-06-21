Происшествия

Катер и гидроцикл столкнулись на реке Великой в Пскове, пострадал ребенок

Катер и гидроцикл столкнулись на реке Великой в Пскове, пострадал ребенок. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту столкновения, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и безопасности плавания в связи со столкновением маломерного судна Challenger с гидроциклом 21 июня около 19.00 в акватории реки Великая в районе улицы Ваганова в Пскове.

По предварительным данным, водителя и несовершеннолетнего пассажира гидроцикла госпитализировали. Причины происшедшего уточняются.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям судоводителей. При наличии оснований примет меры», – отметили в прокуратуре.