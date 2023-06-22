Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу телефона из детского рюкзака

Пскович предстанет перед судом за кражу телефона из детского рюкзака. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры города Пскова.

По данным следствия, 29-летний пскович на улице подошел к скамейке, на которой находился детский рюкзак, и вытащил из внешнего бокового кармана мобильный телефон. Молодой человек спрятал похищенное в карман и ушел. Своими действиями он причинил материальный ущерб на сумму 6000 рублей.

Уголовное дело направили мировому судье для рассмотрения по существу. Санкция статьи 158 УК РФ (кража) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.