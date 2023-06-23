Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
О покупке жилья в ипотеку
Господин Рейтингомер
Голос профсоюзов
Топ уютных летних террас Пскова
«Моя История» ищет менеджера
на заказ стекло и зеркала
обучение в Псковском медколледже
«Истфакт» Линия Сталина
Муниципальная реформа три четверти пути
Счастливое материнство
Интересные места отдыха в Псковской области
 
 
 
ещё Происшествия 23.06.2023 11:124 Мужчина с лопатой напал на офис микрозаймов в Пскове 25.06.2023 14:410 Канал незаконной миграции пресекли в Псковской области 25.06.2023 12:300 Купюру с признаками подделки обнаружили в Пскове 25.06.2023 11:520 В российском регионе подросток пострадал от нападения алабая 25.06.2023 10:430 Великолучане передали мошенникам более 60 тысяч рублей 24.06.2023 21:201 Пенсионерка фиктивно зарегистрировала группу иностранцев в Псковском районе
 
 
 
Самое популярное 21.06.2023 10:050 Погиб один из мобилизованных сотрудников «Псковских тепловых сетей» 22.06.2023 00:080 С тремя погибшими в ходе СВО военнослужащими простились в Псковской области 22.06.2023 12:261 Предполагаемый виновник резонансного ДТП в Пскове отказался от проверки на алкоголь. ФОТО 22.06.2023 10:570 Штормовое предупреждение объявили в Псковской области 20.06.2023 13:120 Ливни ожидаются в Псковской области на этой неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Канал незаконной миграции пресекли в Псковской области

25.06.2023 14:41|ПсковКомментариев: 0

Канал незаконной миграции на территории Великих Лук пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователями установлено, что с сентября 2021 по май 2023 года группа лиц по предварительному сговору, действуя на территории Великих Лук, организовала незаконное пребывание в России мигрантов. Организаторы осуществляли фальсификацию проведения и результатов экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации либо тестирования. После чего – сфальсифицированные документы направляли в образовательные организации для выдачи сертификатов мигрантам.

Затем бумаги подавали в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России документов с целью получения ими патента, разрешения на временное проживание либо вида на жительство на территории Российской Федерации, либо с целью приобретения гражданства Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #происшествие #мигранты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли запрещать продажу алкоголя в торговых точках в дни детских и молодежных праздников?
В опросе приняло участие 360 человек
25.06.2023, 15:260 Туроператоры возобновляют автобусные туры на курорты юга России 25.06.2023, 15:030 Юрист объяснила, за что могут оштрафовать на даче 25.06.2023, 14:410 Канал незаконной миграции пресекли в Псковской области 25.06.2023, 14:200 Умер один из авторов Конституции России и основателей «Яблока» Виктор Шейнис
25.06.2023, 14:000 Стоимость авиабилетов за рубеж пришла в норму 25.06.2023, 13:370 Финальный день эногастрономической ярмарки «Виноград» проходит в Пскове 25 июня 25.06.2023, 13:150 Водитель Laga Granta пострадал после столкновения с лосем в Псковской области 25.06.2023, 12:490 Врач рассказала, когда зубную боль нельзя терпеть
25.06.2023, 12:300 Купюру с признаками подделки обнаружили в Пскове 25.06.2023, 12:050 Туроператоры назвали самые недооцененные регионы России 25.06.2023, 11:520 В российском регионе подросток пострадал от нападения алабая 25.06.2023, 11:300 Юрист раскрыла, что делать с «липовым» кредитом
25.06.2023, 11:050 Резервный день для сдачи ЕГЭ по математике назначили на 1 июля 25.06.2023, 10:430 Великолучане передали мошенникам более 60 тысяч рублей 25.06.2023, 10:200 Кинолог рассказал, можно ли собакам купаться в море 25.06.2023, 10:000 Ситуацию с «Вагнером» разрешили без дальнейших потерь, заявили в Кремле
25.06.2023, 09:401 В учебники истории добавят QR-коды 25.06.2023, 09:201 Аналитики рассказали, какие автомобили чаще всего покупают россияне 25.06.2023, 09:002 День моряка отмечается 25 июня 24.06.2023, 22:520 Уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено
24.06.2023, 22:000 Сообщения о минировании Эрмитажа не подтвердились 24.06.2023, 21:400 В России ввели штрафы за использование зарубежных мессенджеров при оказании госуслуг 24.06.2023, 21:201 Пенсионерка фиктивно зарегистрировала группу иностранцев в Псковском районе 24.06.2023, 21:180 ЧВК «Вагнер» разворачивает колонны и уходит обратно в полевые лагеря
24.06.2023, 21:132 «Псков» потерпел поражение в матче чемпионата СЗФО по футболу 24.06.2023, 21:000 Мастер-класс по воркауту провели на фестивале уличных видов спорта в Пскове 24.06.2023, 20:401 Псковичей призвали не подплывать к моторным лодками при купании 24.06.2023, 20:200 50 нарушений выявили полицейские в Пскове в ходе операции «Нелегал»
24.06.2023, 20:170 Лукашенко заявил о согласии Пригожина остановить движение ЧВК «Вагнер» 24.06.2023, 20:001 Переменная облачность ожидается в Псковской области 25 июня 24.06.2023, 19:400 Псковские полицейские провели «АнтиНаркоФест» 24.06.2023, 19:170 Александр Козловский: Предавать, подводить свою страну – недопустимо!
24.06.2023, 19:000 Великолучанка вновь попалась полицейским нетрезвой за рулем 24.06.2023, 18:400 Владимир Кузь: Современное поколение — сильные и целеустремленные люди 24.06.2023, 18:250 В Москве понедельник объявили нерабочим днем 24.06.2023, 18:030 Служебную проверку назначили после госпитализации 30 детей из детского лагеря в Гдовском районе
24.06.2023, 18:000 Председатель Псковского облсовпрофа: Мы безоговорочно поддерживаем всё сказанное президентом 24.06.2023, 17:520 30 детей госпитализировали с кишечной инфекцией из гдовского лагеря «Зеркальный» 24.06.2023, 17:430 Институт Пушкина готовит экспедицию в «Михайловское» 24.06.2023, 17:200 Найти свою формулу счастья пожелал молодёжи региона Александр Котов
24.06.2023, 17:020 Назначен исполняющий обязанности главврача Великолукской межрайонный больницы 24.06.2023, 16:371 Новым председателем регионального отделения партии «Яблоко» избран Артур Гайдук 24.06.2023, 16:130 Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения 24.06.2023, 15:490 Латвия прекращает выдачу россиянам всех типов виз
24.06.2023, 15:320 Псковская область всегда была опорой нашей страны — Михаил Ведерников 24.06.2023, 15:250 Крупнейшие российские банки резко подняли курс иностранных валют 24.06.2023, 15:140 Псковский губернатор — бойцам ЧВК «Вагнер»: Останьтесь с нами, с нашим народом и нашим президентом 24.06.2023, 15:030 Александр Котов: Нам как никогда важно быть сплочёнными, сильными и уверенными
24.06.2023, 14:590 Михаил Ведерников: Мы все несем ответственность за будущее, и поэтому должны сплотиться вокруг президента 24.06.2023, 14:480 Митрополит Тихон: Сегодня без преувеличения - исторический выбор для всех и для каждого 24.06.2023, 14:280 Силы ФМБА привели в повышенную готовность 24.06.2023, 14:002 Интерактив: Госпитализация детей из лагеря «Зеркальный»
24.06.2023, 13:201 Пользователи жалуются на сбои в мессенджере Telegram 24.06.2023, 13:012 Организаторы внесли изменения в расписание ярмарки «Виноград» в Пскове 24.06.2023, 12:420 Андрей Турчак: Этот бунт будет подавлен 24.06.2023, 12:220 О работе за сутки отчитались управляющие компании в Великих Луках
24.06.2023, 12:020 51 оттенок красно-белого: псковичей учат разбираться в тонкостях виноделия 24.06.2023, 11:500 Вылет самолета из Москвы в Псков задержался на 3,5 часа 24.06.2023, 11:200 Фестиваль уличных видов спорта проходит в Пскове. ФОТО 24.06.2023, 11:030 Названа самая дорогая квартира в России
24.06.2023, 10:420 18% работодателей в Пскове запрещают сотрудникам хранить личные файлы на рабочих компьютерах 24.06.2023, 10:250 Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж 24.06.2023, 10:160 Опубликовано полное обращение Путина к гражданам России. ВИДЕО 24.06.2023, 10:080 Любые распри нужно отбросить в период спецоперации - Путин
24.06.2023, 09:510 Глава Роспотребнадзора рассказала о новых вспышках Эболы в мире 24.06.2023, 09:350 Михаил Ведерников: Ситуация в регионе под контролем 24.06.2023, 09:230 В столице и двух регионах России ввели режим контртеррористической операции 24.06.2023, 09:110 Путин в ближайшее время выступит с обращением
24.06.2023, 09:020 Матч фаворитов чемпионата СЗФО по футболу пройдет в Пскове 24.06.2023, 09:003 Задерживается вылет самолета из Москвы в Псков 24.06.2023, 08:450 В Москве проводятся антитеррористические мероприятия, жителей Ростова-на-Дону призвали не покидать дома 23.06.2023, 23:460 Минюст признал иноагентом бывшего участника списка Forbes
23.06.2023, 23:040 ФСБ возбудила уголовное дело на Пригожина по факту призыва к вооруженному мятежу 23.06.2023, 22:432 День балалайки в Пскове. ВИДЕО 23.06.2023, 22:130 Фотофакт: автобус въехал в светофорную опору на Запсковье 23.06.2023, 22:001 Российские туристы заняли третье место по количеству прибытий на Мальдивы
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru