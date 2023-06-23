Происшествия

Канал незаконной миграции пресекли в Псковской области

Канал незаконной миграции на территории Великих Лук пресекли в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следователями установлено, что с сентября 2021 по май 2023 года группа лиц по предварительному сговору, действуя на территории Великих Лук, организовала незаконное пребывание в России мигрантов. Организаторы осуществляли фальсификацию проведения и результатов экзамена по русскому языку как иностранному языку, истории России и основ законодательства Российской Федерации либо тестирования. После чего – сфальсифицированные документы направляли в образовательные организации для выдачи сертификатов мигрантам.

Затем бумаги подавали в уполномоченные территориальные органы по вопросам миграции МВД России документов с целью получения ими патента, разрешения на временное проживание либо вида на жительство на территории Российской Федерации, либо с целью приобретения гражданства Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.