Происшествия

Подростковая преступность снизилась на 20% в Псковской области

Координационное совещание по обеспечению правопорядка прошло в правительстве Псковской области под председательством губернатора Михаила Ведерникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В частности, глава региона обсудил с участниками мероприятия организацию профилактической работы с трудными подростками. Он обратил внимание, что в прошлом году подростковая преступность снизилась почти на 20%, а число рецидивных преступлений сократилось на 15%. Этому способствовали, в том числе, решения, принятые на координационном совещании ранее. «С начала текущего года мы не допустили роста основных показателей подростковой преступности», — акцентировал внимание губернатор.

В числе обсуждаемых вопросов — контроль над реализацией нацпроектов в Псковской области. Михаил Ведерников обратил особое внимание, что в регионе многое сделано для отладки межведомственного взаимодействия. Губернатор призвал муниципалитеты и исполнительные органы области активнее проводить претензионную работу, которая дисциплинирует подрядчиков, а также предложил провести на эту тему семинар-совещание.

В ходе заседания прозвучали доклады о совершенствовании системы профилактики травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того, в продолжение представители регионального управления Федеральной службы судебных приставов обратились к губернатору за содействием в совершенствовании системы видеонаблюдения на участках мировых судей. «Необходимо этот вопрос проработать. От этого зависит общественный порядок на судебных участках», — поручил профильным специалистам Михаил Ведерников.

В протоколе заседания также нашли отражения ряд поручений и рекомендаций, сформулированных губернатором по итогам рассмотрения вопросов повестки заседания.