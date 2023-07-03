Общество

Лагерь «Зеркальный» возобновил работу в Гдовском районе

Лагерь «Зеркальный» возобновил работу в Гдовском районе, сейчас там началась вторая смена. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора — главный государственный санитарный врач по Псковской области Елена Припутенко.

«В лагере "Зеркальный" провели дезинфекционные мероприятия. Все почистили, убрали. Проверили персонал. Он допущен. Препятствий для заезда второй смены не вижу», - сказала Елена Припутенко.

Заезд второй смены в лагерь прошел вчера, 2 июля.

Напомним, об массовом отравлении детей в лагерь «Зеркальный» стало известно 24 июня. Тогда 30 детей госпитализировали из лагеря с кишечной инфекцией.

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Медицинские работники осмотрели 38 детей в возрасте от 8 до 16 лет, часть из которых госпитализировали, а остальные были отправлены домой под амбулаторное наблюдение. В результате проведенных анализов у детей были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Псковской области доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия.