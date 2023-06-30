Происшествия

Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту массового отравления в псковском детском лагере

Председателю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе проверки по факту заболевания детей в оздоровительном лагере «Зеркальный» в Псковской области. Об этом сообщается на официальном сайте следственного комитета.

«В средствах массовой информации сообщалось о госпитализации в инфекционную больницу детей из оздоровительного лагеря в Гдовском районе Псковской области. По данному факту органами организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой произошедшему будет дана надлежащая правовая оценка», – отметили в ведомстве.

Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене доложить о предварительно установленных в ходе проверки обстоятельствах и причинах происшествия.

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Напомним, медицинские работники осмотрели 38 детей в возрасте от 8 до 16 лет, часть из которых госпитализировали, а остальные отправлены домой под амбулаторное наблюдение. В результате проведенных анализов у детей были выявлены признаки острой кишечной инфекции.

Деятельность лагеря «Зеркальный» приостановлена.