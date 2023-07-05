Происшествия

Еще около миллиона рублей получили мошенники от псковских пенсионерок

Пожилые жительницы Острова и Порхова поддались на уловки мошенников и лишились в общей сложности около миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 4 июля жительнице Острова, женщине 1928 года рождения, позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что ее сестра попала в серьезное ДТП, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Однако ситуацию может исправить финансовая поддержка.

А 5 июля четверым пенсионеркам из города Порхова тоже звонили незнакомцы, которые сообщили, что их дочерей нужно «выручать» за совершенные ДТП.

В итоге пожилые женщины поддались на ухищрения мошенников и передали прибывшим к ним курьерам в общей сложности около миллиона рублей. Вскоре потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках которых выясняются все обстоятельства произошедшего. Ведется следствие.