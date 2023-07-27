Происшествия

Житель Пскова проткнул печень оппонента острым предметом в ходе ссоры

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью человека (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Как установлено в ходе следствия, мужчина в ходе конфликта нанес потерпевшему удар острым предметом, повредив его печень. Уголовное дело направили в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.