Происшествия

Мужчину задержали в Пскове за кражу шести флаконов шампуня и солнечных очков

Росгвардейцы задержали мужчину в одном из псковских гипермаркетов за кражу шампуня и солнечных очков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники отдела вневедомственной охраны «Псковский» задержали 39-летнего псковича, подозреваемого в краже из гипермаркета. Кража была совершена 30 июля около 3.00. Росгвардейцы выехали в охраняемый магазин, расположенный на улице Труда, когда сработала тревожная кнопка. На месте выяснили, что мужчина попытался похитить из торгового зала шесть флаконов шампуня, продукты и солнцезащитные очки.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данному факту проводят проверку.