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Великолучанина будут судить за клевету о незаконной поддержке городских властей

44-летнего жителя Великих Лук могут привлечь к уголовной ответственности за распространение ложной информации в Интернете. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, великолучанин, являясь администратором открытого Telegram-канала, на протяжении 2019-2021 годов неоднократно распространял заведомо ложную информацию о лицах, которые, по его мнению, оказывают поддержку действующей власти города Великие Луки и ранее являлись сотрудниками силовых ведомств.

В социальной сети мужчина обвинял великолучан в совершении преступлений – угона, кражи, превышении должностных полномочий, даче взяток и даже в пособничестве террористическому акту.

В ходе расследования уголовного дела было установлено, что своими публикациями обвиняемый опорочил честь и достоинство потерпевших и подорвал их репутацию.

Мужчину будут судить по части 5 статьи 128.1 УК РФ.