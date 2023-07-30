Происшествия

Пьяный пскович швырнул об асфальт маленького сына в Петербурге

Гуляющие по набережной Смоленки в Санкт-Петербурге заметили плохо себя контролирующих мужчину и женщину вечером 6 августа. С ними был маленький мальчик.

«Взрослые срывали на нем агрессию. Ребенка швырнули об асфальт, у него был разбит подбородок. Очевидцы позвонили в полицию. Приехавшие на место сотрудники застали пьяного отца. 40-летний мужчина приехал в Петербург из Псковской области. Он проживает вместе с 35-летней гражданкой Белоруссии, матерью ребенка», - пишет «Фонтанка».

Мальчика забрали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей головы, ушибом и ссадиной в области подбородка. Состояние ребенка медики оценили как средней тяжести.

Отца задержали и доставили в отдел полиции, где в отношении него составили административный протокол о побоях. В прошлом у мужчины судимости за кражу и оскорбление полицейского.

Мать ребенка увезли в состоянии сильного алкогольного опьянения в Мариинскую больницу.