БПЛА сбили над Псковской областью

Беспилотный летательный аппарат сбили на Псковской областью сегодня в период с 09:00 до 14:00, сообщает Министерство обороны России в Мах.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Новгородской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского, Ставропольского краев, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», - говорится в сообщении.

Напомним, все ранее введенные из-за угрозы атаки беспилотников ограничения сняты в Псковской области.