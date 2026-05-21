Псковичку задержали за кражу продуктов из магазина на улице Труда

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии 20 мая около 12:00 оперативно задержали женщину, подозреваемую в хищении товаров из магазина. Инцидент произошел на улице Труда.

По предварительным данным, псковичка похитила из торгового зала ряд продуктов питания. Персонал магазина вовремя заметил противоправные действия и незамедлительно нажал кнопку тревожной сигнализации.

Получив сигнал, росгвардейцы оперативно прибыли на место происшествия и задержали подозреваемую.

В настоящий момент по факту кражи проводится проверка.