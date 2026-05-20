В Пыталовском округе мужчина пытался убить бывшую жену на почве ревности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 17 мая в дневное время мужчина пришел домой к бывшей супруге и между ними произошел конфликт на почве ревности. В ходе ссоры обвиняемый с целью убийства женщины ударил ее ножом в область грудной клетки. Благодаря вмешательству сотрудника полиции, прибывшего по поступившему заявлению, злоумышленника остановили, он не смог довести преступление до конца.

После получения телесных повреждений пострадавшую доставили в лечебное учреждение, где в настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Фигурант задержан в процессуальном порядке, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство, по ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Изучением личности обвиняемого установлено, что он неоднократно судим за различные преступления против собственности, на момент задержания находился под установленным судом административным надзором.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.