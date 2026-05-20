 
Происшествия

Житель Великих Лук получил срок за серию краж шампуней

39-летнего жителя города Великие Луки, совершившего хищение продуктов и косметических средств из сетевого магазина, наказали уголовным сроком, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что в апреле гражданин в одном из сетевых магазинов города на улице Ставского сложил в находящийся при нем рюкзак пять упаковок кофе и три упаковки шампуня общей стоимостью 3 237 рублей, после чего покинул магазин, не оплатив указанный товар. 

Суд учел, что мужчина ранее был судим за аналогичные преступления, в том числе за хищения шампуня, назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 месяца в колонии общего режима.

Приговор в законную силу пока не вступил.

