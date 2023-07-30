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Происшествия

Борис Елкин о последствиях сильного ветра: Основные деревья уже убраны

08.08.2023 12:03|ПсковКомментариев: 0

Порядка 13 адресов, где упали деревья, отрабатывают в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил глава города Борис Елкин.

Распил упавшего дерева на улице Народной, 49

«Вчера были серьезные порывы ветра. К сожалению, повреждены линии электропередач, упала пара опор освещения. Порядка 13 адресов отрабатывается, основные деревья уже убраны. Упало достаточно большое количество листьев, что забивало ливневую канализацию, разбросано много веток», - сказал Борис Елкин. 

Глава города отметил, что сейчас подрядчики активно убирают порубочные остатки деревьев, в том числе листья, чтобы обеспечить водоотвод и чтобы не было мусора на улицах города.

«Есть проблемы с электричеством в некоторых местах, но это связано не с ветром, а с аварийными работами на электросетях. Что касается электричества по всему городу, то проблем, связанных с порывами ветра, нет, все работает в штатном режиме», - уточнил он.

Напомним, вечером 7 августа в Псковскую область пришли ливни и сильный ветер, который повалил множество деревьев, нанес другие разрушения. 587 населенных пунктов региона остались без электричества.

Теги: #псков #деревья
Источник: Псковская Лента Новостей
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