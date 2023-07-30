Происшествия

Энергетики перешли в режим особой работы из-за штормового ветра в Псковской области

Филиал компании «Россети Северо-Запад» в Псковской области перешли в особый режим работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе филиала.

Видео: пресс-служба филиала «Россети Северо-Запад»

«Поваленные деревья и поврежденные крыши домов — в Псковской области циклон с грозами, ливнями и штормовым ветром. Работают 87 бригад и 93 единицы техники. Чтобы добраться к местам повреждений, энергетики расчищают дороги и трассы ЛЭП от поваленных деревьев. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий стихии», - рассказали в филиале.

Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объёме.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Для потребителей работает бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-220-0-220.