Происшествия

Великолучанин лишился денег, решив заработать на бирже

Житель Великих Лук хотел заработать на бирже, но вместо этого стал очередной жертвой мошенников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчина 1975 года рождения рассказал полицейским, что днем 20 августа в популярном мессенджере от неизвестного лица ему поступило предложение дополнительного заработка на бирже. Мужчине предложение показалось заманчивым и он решил перевести на банковский счет собеседника первую инвестицию - более 19 тысяч рублей. И только пото великолучанин понял, что стал очередной жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ. Все обстоятельства случившегося выясняются.