В Себежском округе разыскивают 75-летнюю женщину  

В Себежском округе устанавливают местонахождение 75-летней Татьяны Соломахиной (Коротковой). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Женщина 6 сентября 2026 года ушла в лес в районе деревни Рубежник и не вернулась.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Татьяны Соломахиной (Коротковой), просят сообщить координаторам поискового отряда.

Телефоны координаторов: Мария (Мусяка) 8-925-198-17-19; Анна (Лютик) 8-911-367-28-58.