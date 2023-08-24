Происшествия

Жители Бежаницкого и Опочецкого районов фиктивно зарегистрировали граждан

Жители Бежаницкого и Красногородского районов подозреваются в фиктивной регистрации граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В деревне Дворцы Бежаницкого района 44-летняя безработная женщина фиктивно зарегистрировала граждан Республики Таджикистан 1976 и 2014 годов рождения без их фактического пребывания по месту регистрации. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются. Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ.

А в июле этого года мужчина 1979 года рождения фиктивно зарегистрировал двух россиян 2006 и 2003 годов рождения в доме, расположенном в деревне Орлово-1 Опочецкого района. По данному факту проводится проверка.