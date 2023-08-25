Происшествия

Осы напали на электромонтера под Псковом, мужчина испытал анафилактический шок

Осы напали на электромонтера в псковском санатории во время снятия показаний приборов учета минеральной воды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В инспекцию поступило извещение о несчастном случае санатории «Черёха». 71-летний электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования снимал показания приборов учета минеральной воды в здании над скважиной. В этот момент на него напали осы.

У пострадавшего зафиксировали множественные укусы в верхней части тела. Кроме того, он испытал анафилактический шок. Все обстоятельства несчастного случая выясняются.